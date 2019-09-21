Лучшие нижегородские учителя получат по 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-21T15:54:30+03:00

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В Нижегородской области были выбраны 19 лучших учителей, которым присуждена премия в размере 200 тысяч рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Кроме того, еще 66 учителей будут награждены грантом в 96 тысяч рублей, которые будут выделены из средств нижегородского правительства.

В 2019 году в педагогическом конкурсе приняли участие 180 учителей, в том числе 131 – городских и 49 – сельских педагога. Это преподаватели из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, городского округа Сокольский, а также из Вадского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовского муниципальных районов. В их числе по три учителя биологии, иностранного языка, истории и обществознания, а также три учителя географии. Также в конкурсе участвовали два преподавателя русского языка и литературы и по одному учителю химии, начальных классов, экологии, изобразительного искусства и физкультуры.

Преподаватели, которые получили денежные призы, смогут участвовать в этом конкурсе только через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU