Новую школу построят в микрорайоне «Юг»
Новую школу планируется построить в микрорайоне «Юг» в Нижнем Новгороде. Выделение участка под строительство этого объекта одобрили депутаты городской Думы на очередном заседании.
- Эта школа станет одним из филиалов крупнейшего образовательного комплекса, который будет построен в Нижегородской области к 2021 году, - сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. – Данный проект будет реализован на основе концессионного соглашения с ГК «Просвещение». Общий объем инвестиций в этот проект составит 7 миллиардов рублей, из которых 5,8 миллиардов будет выделено из областного бюджета.
Планируется, что данный комплекс будет рассчитан на 4,5 тысячи детей. Сразу после постройки школа будет передана в муниципальное управление. В ходе заседания городской Думы депутаты поддержали передачу муниципального земельного участка в областную собственность для строительства этой школы.
ИСТОЧНИК KP.RU