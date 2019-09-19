2019-09-19T10:47:58+03:00
Общество

Новую школу построят в микрорайоне «Юг»

Проект будет реализован совместно с ГК «Просвещение»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новую школу планируется построить в микрорайоне «Юг» в Нижнем Новгороде. Выделение участка под строительство этого объекта одобрили депутаты городской Думы на очередном заседании.

- Эта школа станет одним из филиалов крупнейшего образовательного комплекса, который будет построен в Нижегородской области к 2021 году, - сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. – Данный проект будет реализован на основе концессионного соглашения с ГК «Просвещение». Общий объем инвестиций в этот проект составит 7 миллиардов рублей, из которых 5,8 миллиардов будет выделено из областного бюджета.

Планируется, что данный комплекс будет рассчитан на 4,5 тысячи детей. Сразу после постройки школа будет передана в муниципальное управление. В ходе заседания городской Думы депутаты поддержали передачу муниципального земельного участка в областную собственность для строительства этой школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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