Себестоимость проезда в нижегородском метро составляет 45 рублей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-18T15:36:27+03:00

Расходы метрополитена более чем в два раза превышают доходы

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Расходы метрополитена в Нижнем Новгороде превышают доходы более, чем в два раза, а плата за проезд не окупает себестоимости. Об этом сообщила и.о. заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам Елена Лекомцева на заседании комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству.

По словам Елены Лекомцевой, доходы метро в 2019 году составили 711 миллионов рублей, а расходы уже достигли 1,7 миллиарда. При этом себестоимость поездки составляет 45 рублей, а пассажиры платят от 26 до 28 рублей.

Елена Лекомцева предложила в дальнейшем распределить софинансирование города и области на возмещение убытков метрополитена на 30% и 70% соответственно. Кроме текущих расходов, у метрополитена существуют и более серьезные проблемы – ремонт тоннелей и путей, трансформаторных подстанций, замена рельсов и установка оборудования для снижения уровня шума.

ИСТОЧНИК KP.RU