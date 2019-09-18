Региональный «Фонд защиты прав участников долевого строительства» подключился к решению проблем нижегородских дольщиков

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-18T13:12:30+03:00

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В Нижегородской области создана региональная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фонд имеет право перенимать у недобросовестных застройщиков их права на земельные участки и недостроенные дома. Кроме того, он будет заниматься завершением строительства объектов инфраструктуры – дорог, коммуникаций, детсадов и поликлиник. Полномочия учредителя фонда получила региональная инспекция государственного строительного надзора.

- Когда все документы будут оформлены, совет фонда утвердит план действий, согласованный с федеральным Фондом защиты прав обманутых дольщиков. Эта работа должна быть проведена уже в этом году, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В первую очередь работа фонда коснется объектов, не вошедших в дорожную карту по восстановлению прав 5060 дольщиков жилых комплексов «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и «На Гончарова».

ИСТОЧНИК KP.RU