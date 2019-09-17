На тренировочной площадке Мещерского ФОКа начали менять футбольное покрытие

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-17T14:28:06+03:00

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Рабочие приступили к замене натурального покрытия футбольного поля на искусственное на тренировочной площадке ФОКа «Мещерский» в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы проводятся в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу.

Полностью заменить покрытие обещают в течение месяца. После этого футболисты смогут проводить там тренировки не только в теплое время года, но и зимой тоже.

- Замена покрытия позволит существенно увеличить количество занимающихся футболом детей и взрослых. До начала работ здесь занимались воспитанники Регионального центра подготовки футболистов, - уточнил замдиректора ФОКа Михаил Вельмужов.

По его словам, если раньше здесь занимались порядка 200 человек, то теперь их число увеличится до 500.

Напомним, тренировочная площадка была построена к Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. В рамках Концепции наследия также в этом году была выполнена прошивка синтетической нитью поля на стадионе «Локомотив». Теперь его газон идентичен полю на стадионе «Нижний Новгород».

ИСТОЧНИК KP.RU