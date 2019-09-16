Две школьницы пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-16T12:17:38+03:00

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Две девочки пострадали в ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода в воскресенье, 15 сентября 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в первом часу ночи возле дома №77А по улице Бурнаковской. 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» со стажем 32 года не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с автомобилем «Опель». В результате виновник аварии получил ушиб грудной клетки. Кроме того, пострадали пассажирки иномарки – ученицы 7 и 8 классов, которые находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнями безопасности. Девочек доставили в детскую областную больницу, где осмотрели и оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU