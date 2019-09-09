Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-09T16:20:04+03:00

Изменить размер текста: A A

9 сентября в Арзамасском районе была ликвидирована незаконная свалка резиновых покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оказалось, что незаконное складирование отходов причинило лесному фонду ущерб в размере 4,9 миллиона рублей.

- Сейчас совместно с правоохранительными органами мы ведем работу по поиску виновных, - рассказал заместитель руководителя Арзамасского межрайонного лесничества департамента лесного хозяйства Нижегородской области Евгений Рыжков.

Ликвидацией свалки занимался индивидуальный предприниматель, чье предприятие занимается переработкой резиновых изделий.

Напомним, работа по выявлению незаконных свалок и их ликвидации проводится в Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». На сегодняшний день ликвидировано уже 190 свалок. В процессе ликвидации находятся еще 77.

ИСТОЧНИК KP.RU