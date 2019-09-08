2019-09-08T10:49:21+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста

Глава региона напомнил, какая ответственность лежит на финансистах
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста. Соответствующее поздравление сегодня распространила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- «Деньги любят счет», - эту поговорку, наверное, знает каждый. В ней отразилась мысль о важности внимательного и взвешенного отношения к финансам. Века назад это было непростым делом из-за сложности денежных систем, - напомнил глава региона Глеб Никитин. - Современным финансистам на помощь приходят информационные технологии, позволяющие в считанные секунды проделать миллионы различных операций. Однако основные профессиональные качества остаются неизменными. Среди них внимание, ответственность, умение просчитать процесс далеко вперед.

По словам Глеба Никитина, на финансистах лежит большая ответственность. Ведь от их действий зависит очень многое: выплата зарплаты, формирование бюджетов разных уровней, финансовое благополучие организаций, в которых они работают.

- Сегодня в Нижегородской области стартовал проект «Вам решать». Каждый житель региона может отдать свой голос за наиболее важный на его взгляд проект, на который следует потратить деньги из регионального бюджета, - рассказал Глеб Никитин. - Проекты-победители войдут в модельные бюджеты-2020. Таким образом, все нижегородцы могут попробовать себя в роли финансистов, определяя будущее своей малой родины!

ИСТОЧНИК KP.RU

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