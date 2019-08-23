У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-23T11:25:26+03:00

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Возле школы №187 в Нижнем Новгороде по просьбе родителей будет сделана новая парковка. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Для того чтобы появились парковочные карманы, была расширена проезжая часть возле школы. Подрядчик уже установил бордюрный камень. Сейчас ведутся работы по подготовке основания. А уже на следующей неделе дорожники планируют приступить к асфальтировке покрытия.

По данным администрации, новая парковка имеет два заезда. Общая длина расширенной зоны составляет 45 метров, ширина - три метра. По словам специалистов, парковочное пространство рассчитано на 10-15 автомобилей.

Строительные работы начались после того, как главе Советского района Владимиру Исаеву пожаловались родители, чьи дети учатся в этой школе.По их словам, возле школы невозможно оставить машины, а также очень сложно развернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU