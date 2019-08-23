Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-23T11:13:50+03:00

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Неизвестный человек при помощи зажигательной смеси попытался поджечь внедорожник, принадлежащий нижегородскому предпринимателю. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, инцидент произошел поздним вечером в прошлый четверг, 15 августа 2019 года. Неизвестный перелез через забор возле частного жилого дома на улице Павловской и бросил бутылку с «коктейлем Молотова» на автомобиль марки BMW, который был припаркован возле здания. К счастью, машина не успела сгореть полностью, однако все-таки оказалась частично повреждена.

К сожалению, хозяин автомобиля не успел заметить никаких примет злоумышленника, поэтому задержать преступника по горячим следам не удалось. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU