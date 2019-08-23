2019-08-23T11:13:50+03:00
Происшествия

Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена

Инцидент произошел на улице Павловской в Приокском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неизвестный человек при помощи зажигательной смеси попытался поджечь внедорожник, принадлежащий нижегородскому предпринимателю. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, инцидент произошел поздним вечером в прошлый четверг, 15 августа 2019 года. Неизвестный перелез через забор возле частного жилого дома на улице Павловской и бросил бутылку с «коктейлем Молотова» на автомобиль марки BMW, который был припаркован возле здания. К счастью, машина не успела сгореть полностью, однако все-таки оказалась частично повреждена.

К сожалению, хозяин автомобиля не успел заметить никаких примет злоумышленника, поэтому задержать преступника по горячим следам не удалось. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Доме бракосочетаний прошел проект «Свадьба - с караваем по ГОСТу»
В Нижнем Новгороде соберут большой межнациональный хоровод
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области