2019-08-20T15:25:35+03:00
Общество

Продолжается прием заявок на кастинг конкурса «Мистер Нижний Новгород - 2019»

Поучаствовать в отборе могут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет
Анастасия НАЗАРОВА
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Совсем скоро в столице Приволжья состоится кастинг конкурса «Мистер Нижний Новгород - 2019». Организаторы напоминают, что еще не поздно подать заявку на участие в отборе.

- «Мистер Нижний Новгород» - шоу, в котором участвуют лучшие мужчины приволжской столицы. Финалисты изо всех сил демонстрируют, что именно они успешны, умны и достойны участия в соревновании за звание «Мистер Нижний Новгород», - рассказали организаторы «Комсомольской правде».

Чтобы попасть на кастинг, надо заполнить анкету. Кроме личных данных, будущим участникам нужно рассказать о своих увлечениях, деятельности и о том, почему, по их мнению, именно они должны стать «Мистером Нижний Новгород».

Кастинг состоится 31 августа в 19.00 на шестом этаже в ТЦ на улице Белинского, 63. Сам финал пройдет в октябре.

- Если ты креативен, харизматичен, уникален и тебе от 18 до 30 лет, тогда мы ждем тебя, - приглашают организаторы.

Напомним, в 2018 году обладателем титула «Мистер Нижний Новгород» стал 28-летний бизнесмен Павел Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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