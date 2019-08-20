2019-08-20T13:01:51+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Центр “Мой бизнес” откроется в Нижнем Новгороде уже в октябре»

Он расположится в технопарке «Анкудиновка» на площади свыше 50 квадратных метров
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центр «Мой бизнес» планируется открыть в технопарке «Анкудиновка» на площади свыше 50 квадратных метров в октябре 2019 года. Окна «Моего бизнеса» появятся также в Павлове, Тоншаеве, Первомайске, Богородске, Сарове, Лукоянове, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Шахунье, Красных Баках, Урене, Ковернине, Лыскове, Заволжье, Ваче и на Бору.

По словам главы региона, одной из главных задач центра, который будет создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - консультирование бизнесменов. Также там можно будет получить необходимые для ведения бизнеса госуслуги.

Губернатор подчеркнул, что центр и окна «Моего бизнеса» будут объединены единой информационной системой.

- То есть предпринимателям из районов не надо будет ездить в Нижний Новгород для получения консультаций и госуслуг. Это позволит им экономить свое время, ведь у людей дела оно на вес золота, - заявил Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин решил увеличить объемыподдержки предпринимателей
Десять лучших социальных стартапов выберут в Нижегородской области
Бесплатные показы пройдут на четырех площадках Нижнего Новгорода в рамках «Ночи кино-2019»
Суд вернул водительские права бывшему замминистра Нижегородской области
Пьяный водитель сбил 12-летнего подростка в Нижегородской области
Летнее кафе и площадка для чтения должны появиться в Литературном музее имени Горького
В Нижнем Новгороде удалось отыскать пропавших подростков
«Белое море» в Дзержинске уже на 40% покрыто зеленой травой
В Нижегородской области снимут первое молодежное реалити-шоу
Глеб Никитин поздравил Веронику Шубенкову с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам
Работники Сеймовской птицефабрики получили удостоверения о повышении квалификации
Сборная Нижегородской области завоевала бронзу на чемпионате России по ловле донной удочкой
Пострадавшие от наводнения иркутские дети отдыхают в лагере «Город спорта» под Дзержинском
Насколько выросла стоимость комплекта необходимых товаров для школьника