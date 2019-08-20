Глеб Никитин: «Центр “Мой бизнес” откроется в Нижнем Новгороде уже в октябре»
Центр «Мой бизнес» планируется открыть в технопарке «Анкудиновка» на площади свыше 50 квадратных метров в октябре 2019 года. Окна «Моего бизнеса» появятся также в Павлове, Тоншаеве, Первомайске, Богородске, Сарове, Лукоянове, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Шахунье, Красных Баках, Урене, Ковернине, Лыскове, Заволжье, Ваче и на Бору.
По словам главы региона, одной из главных задач центра, который будет создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - консультирование бизнесменов. Также там можно будет получить необходимые для ведения бизнеса госуслуги.
Губернатор подчеркнул, что центр и окна «Моего бизнеса» будут объединены единой информационной системой.
- То есть предпринимателям из районов не надо будет ездить в Нижний Новгород для получения консультаций и госуслуг. Это позволит им экономить свое время, ведь у людей дела оно на вес золота, - заявил Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU