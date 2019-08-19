Нижегородскому правительству удалось сэкономить на торгах более 110 млн рублей
Нижегородскому правительству удалось сэкономить на проведенных в июле торгах более 110 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Так, за месяц Центр размещения заказа Нижегородской области провел 304 процедуры торгов на 3,3 миллиарда рублей. Экономия составила 111,1 миллиона рублей. В частности удалось сэкономить 19,1 миллиона рублей на оказание услуг по модернизации и разработке информационных систем в области телемедицины и взаимодействия с населением и оказания государственных услуг, 17,6 миллиона рублей - на поставку компьютерного оборудования и 17,6 миллиона рублей - на выполнение капитального ремонта и замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения и образования.
В министерстве также уточнили, что на один состоявшийся лот подано в среднем 4,1 заявки участников.
ИСТОЧНИК KP.RU