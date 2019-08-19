Нижегородскому правительству удалось сэкономить на торгах более 110 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-19T13:11:07+03:00

В общей сложности в июле 2019 года проведено 304 процедуры торгов

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Нижегородскому правительству удалось сэкономить на проведенных в июле торгах более 110 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Так, за месяц Центр размещения заказа Нижегородской области провел 304 процедуры торгов на 3,3 миллиарда рублей. Экономия составила 111,1 миллиона рублей. В частности удалось сэкономить 19,1 миллиона рублей на оказание услуг по модернизации и разработке информационных систем в области телемедицины и взаимодействия с населением и оказания государственных услуг, 17,6 миллиона рублей - на поставку компьютерного оборудования и 17,6 миллиона рублей - на выполнение капитального ремонта и замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения и образования.

В министерстве также уточнили, что на один состоявшийся лот подано в среднем 4,1 заявки участников.

ИСТОЧНИК KP.RU