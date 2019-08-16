2019-08-16T16:49:32+03:00
Общество

634 рейда провела Госжилинспекция по проверке вывоза мусора и содержанию контейнерных площадок

Количество жалоб нижегородцев на коммунальную услугу с начала года снизилось в пять раз
Юлия ДАНЧЕНКО
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Жалобы нижегородцев на некачественный вывоз мусора продолжаются. Для того чтобы разобраться в ситуации специалисты Госжилинспекции провели рейд в Кулебакском районе по содержанию контейнерных площадок и соблюдению графика вывоза мусора. Мероприятие прошло в рамках поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках рейда специалисты ГЖИ не нашли нарушений. Кроме того, они отметили, что если появляются жалобы, то региональный оператор устраняет их в течение четырех-шести часов.

- Стоит отметить, что количество жалоб от нижегородцев, поступающих на новую коммунальную услугу, с каждым месяцем становится меньше. По сравнению с январем, мы отмечаем снижение в пять раз, - рассказал руководитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Всего от жителей Кулебакского района за 7 месяцев 2019 года в Госжилинспекцию поступило 12 жалоб на несвоевременный вывоз мусора и содержание контейнерных площадок. Специалисты провели 23 рейда.

СПРАВКА КП

за несвоевременный вывоз мусора для региональных операторов предусмотрен штраф – от 5 до 10 тысяч рублей. Для управляющих компаний за ненадлежащее содержание контейнерных площадок наказание предусмотрено в размере от 8 до 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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