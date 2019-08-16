Глеб Никитин примет участие в праздновании Дня города в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области примет участие в праздновании Дня города, который пройдет в Нижнем Новгороде 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Планируется, что глава региона посетит открытие мемориальной доски Александру Соколову, а также примет участие в торжественной церемонии присвоения звания «Почетный гражданин Нижнего Новгорода».
Помимо официальных мероприятия Глеб Никитин намерен побывать на хореографическом перфомансе «ОК на 4/4», который пройдет на Нижневолжской набережной у катера «Герой», а также фестиваль фейерверков.
- 798 лет Нижнему Новгороду – очень важная дата. Всего два года осталось до большого юбилея города и сейчас есть возможность опробовать новый формат празднования. Основной площадкой станет Нижневолжская набережная, но много интересного приготовили для нижегородцев и гостей города учреждения культуры и городские парки. Призываю всех принять участие в праздничных мероприятиях! - сказал Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU