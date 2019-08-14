Двое подростков пропали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-14T13:18:42+03:00

О местонахождении мальчиков ничего не известно с вчерашнего дня

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Двое подростков – 14-летний Леша Понкратенков и 15-летний Костя Курбатов – пропали в Нижнем Новгороде во вторник, 13 августа 2019 года. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, ребята ушли из дома на улице Лопатина в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 13 августа, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Леша Понкратенков имеет худощавое телосложение, рост 165-170 сантиметров, короткие темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в темный спортивный костюм, оранжевую футболку и синие кроссовки.

Костя Курбатов имеет плотное телосложение, рост 165-170 сантиметров, темные короткие волосы и азиатский тип лица. Он был одет в темный спортивный костюм, черную футболку и темные кроссовки. При себе у него также был рюкзак фирмы Adidas.

Любую информацию о подростках просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU