2019-08-14T10:32:41+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель сбил двух женщин на «зебре» на Южном шоссе и уехал

Одну из пострадавших пришлось госпитализировать
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Неизвестный водитель сбил двоих пешеходов в Автозаводском районе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло возле дома №21 по Южному шоссе около 20:20 во вторник, 13 августа 2019 года. Водитель неустановленной машины наехал на пешеходов, которые в этот момент переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого он даже не остановился.

В результате аварии пострадали две женщины в возрасте 46 и 45 лет. Одну из них пришлось госпитализировать – у нее диагностирован вывих плеча и перелом большеберцовой кости. Вторая отделалась сотрясением мозга и была отпущена домой после оказания первой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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