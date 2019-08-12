В День города в Нижнем Новгороде пустят бесплатные автобусы-шаттлы

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-12T16:44:25+03:00

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В День города в Нижнем Новгороде будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы. Они будут курсировать между основными точками проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

- Автобусы-шаттлы будут ходить по двум направлениям, - рассказали в департаменте транспорта. - Первое: улица Стрелка – площадь Благовещенская – улица Маслякова. По этому маршруту будет курсировать один автобус с интервалом 20-25 минут. При этом в пути он будет находиться около восьми минут. Второе направление: катер «Герой» - улица Широкая – площадь Минина и Пожарского. По этому маршруту также будет ходить один автобус с интервалом 20 минут. При этом время в пути шаттла составит около 6 минут.

По данным городской администрации, автобусы-шаттлы начнут курсировать с 12:00, а закончат – в полночь. При этом отправление автобусов будет осуществляться по мере накопления пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU