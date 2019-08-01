Сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-01T13:20:44+03:00

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В четверг, 1 августа 2019 года, в Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя, который продлится до 30 ноября. Об этом со ссылкой на комитет госохотнадзора сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава комитета Николай Бондаренко напомнил, что за незаконную добычу медведя жителям грозит уголовная ответственность и выплата ущерба в размере 180 тысяч рублей за самца и 300 тысяч – за самку.

Нижегородцы, не забывайте, что во время охоты нужно строго соблюдать требования техники безопасности, поскольку медведь - один из самых крупных наземных хищников. Самым популярным видом охоты является так называемая охота на овсах, когда охотники сооружают укрытие на деревьях (лабаз) возле овсяного поля, куда приходит медведь. Очень важно вести себя как можно тише, поскольку хищника легко спугнуть.

Напомним, в 2019 году увеличилась численность копытных животных. Лосей в регионе насчитывается более 15,5 тысяч особей, а косуль – 963.

ИСТОЧНИК KP.RU