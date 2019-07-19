Более 30 лодок примут участие в параде на фестивале «Русская Тоскания»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-19T12:00:09+03:00

Мероприятие будет проходить в Ворсме с 19 по 21 июля

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В ближайшие три дня, с 19 по 21 июля 2019 года, в Ворсме пройдет V фестиваль «Русская Тоскания». Главным событием станет парад стилизованных лодок «Русская Регата», в котором примут участие более 30 красочных лодок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В рамках фестиваля все желающие смогут прокатиться на лодках по озеру Тосканка и полюбоваться красочными пейзажами. Помимо этого, у гостей будет возможность посетить настоящую деревню витязей и латников, познакомиться с их бытом и характером, который проявится в показательных боях.

На фестивале организуют гончарные и кузничные мастерские, куда тоже смогут попасть все желающие. Там представится возможность увидеть своими глазами ремесло и попробовать себя в нем.

Для маленьких гостей «Русской Тоскании» приготовят отдельную зону «Шатер сказок». Специальные артисты покажут детям спектакли, творческие мастерские и прочитают вслух сказки о богатырях.

ИСТОЧНИК KP.RU