Более 30 лодок примут участие в параде на фестивале «Русская Тоскания»
В ближайшие три дня, с 19 по 21 июля 2019 года, в Ворсме пройдет V фестиваль «Русская Тоскания». Главным событием станет парад стилизованных лодок «Русская Регата», в котором примут участие более 30 красочных лодок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В рамках фестиваля все желающие смогут прокатиться на лодках по озеру Тосканка и полюбоваться красочными пейзажами. Помимо этого, у гостей будет возможность посетить настоящую деревню витязей и латников, познакомиться с их бытом и характером, который проявится в показательных боях.
На фестивале организуют гончарные и кузничные мастерские, куда тоже смогут попасть все желающие. Там представится возможность увидеть своими глазами ремесло и попробовать себя в нем.
Для маленьких гостей «Русской Тоскании» приготовят отдельную зону «Шатер сказок». Специальные артисты покажут детям спектакли, творческие мастерские и прочитают вслух сказки о богатырях.
ИСТОЧНИК KP.RU