«Поезда здоровья» побывали уже в 50 населенных пунктах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-15T16:23:13+03:00

Почти восемь тысяч жителей прошли консультации у врачей

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«Поезда здоровья» продолжают курсировать по Нижегородской области. С 16 апреля они побывали в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском и Дальнеконстантиновском районах и Дзержинске.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, обследования у врачей прошли более 7,8 тысячи пациентов из 55 населенных пунктов. Были проведены 15 371 консультация, большинство из которых – у эндокринолога, гинеколога и кардиолога. Наиболее востребованными по итогам работы в двух направлениях остаются консультации офтальмолога и невролога.

На госпитализацию направлены 538 человек, а у 88 заподозрили наличие злокачественных новообразований.

Специалисты провели более 9057 исследований, в том числе ФЛГ, ЭКГ, УЗИ, онкоцитология - и ММГ. Были выявлены более 1600 заболеваний, на допобследования отправлены 4,3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU