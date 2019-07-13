2019-07-13T11:04:31+03:00
Общество

В Нижегородской области упали цены на картофель, капусту и лук

Также подешевели говядина, молоко и куриные яйца
Анастасия НАЗАРОВА
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Картофель, капуста и лук стали дешевле в Нижегородской области, сообщили в региональном минэкономразвития.

По данным Нижегородстата, с 1 по 8 июля на 4,6 процента снизилась средняя стоимость на картофель (до 31,9 рубля за кило), на 8,2 процента - на капусту (до 23,02 рубля за кило) и на 3,2 процента - на лук (до 42,8 рубля за кило).

Вдобавок ко всему с начала июля в регионе снизилась средняя стоимость на говядину, молоко и куриные яйца.

Ранее сообщалось, что стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 5,3 процента меньше среднероссийского показателя.

Напомним, глава региона Глеб Никитин заявил об увеличении государственной поддержки фермерства в 2019 году. Так, в прошлом году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн рублей, что позволило выдать начинающим фермерам 16 грантов, семейным фермам - 11 грантов, а также оказать поддержку одному сельскохозяйственному кооперативу. Отметим, что в текущем году финансовая поддержка нижегородских фермеров вырастет примерно на 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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