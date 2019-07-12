2019-07-12T13:49:15+03:00
Общество

Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде и-за ремонта на улице Бекетова

Ограничения будут действовать с 12 по 15 июля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В связи с ремонтными работами в районе домов № 32 и 34 по улице Бекетова в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Уже известно, что в период с 20:00 12 июля до 5:00 15 июля движение автобусов будет осуществляться по следующим схемам: № А-26 «Улица Долгополова - Улица Заярская» и «Улица Заярская - м/р Кузнечиха 2», № А-37 «Поселок Ближнее Константиново - Улица Заярская» и «Улица Заярская - м/р Кузнечиха 2», № А-51 «ЗКПД-4 - Улица Заярская» и «Улица Заярская - м/р Кузнечиха 2», № А-62 «Автовокзал Щербинки - Улица Заярская» и «Улица Заярская - Улица Усилова», № А-72 «Автовокзал Щербинки - Улица Заярская» и «Улица Заярская - м/р Верхние Печеры», № А-85 «м/р Юг - Улица Заярская» и «Улица Заярская - м/р Верхние Печеры».

Одновременно с этим ограничения коснутся еще целого ряда маршрутов общественного транспорта. К примеру, на это время полностью прекратится движение трамваев № 18 и 19, а также троллейбуса № 13.

- Также с 20:00 12 июля до 5:00 15 июля движение автобусов № 18, 50,81, 91 и 94, следующих от проспекта Гагарина в направлении площади Советской будет временно организовано по улице Бекетова, улице Нартова, улице Медицинская, улице Юбилейная, улице Моховая, улица Бекетова и далее по маршрутам. В обратном направлении они будут следовать по этой же схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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