Еще 14 квартир для детей-сирот закупят в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-10T17:43:01+03:00

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В понедельник, 8 июля 2019 года, министерство социальной политики Нижегородской области объявило аукционы на покупку 14 квартир для детей-сирот. Речь идет о помещениях на вторичном рынке жилья в черте Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Заявки на участие будут приниматься до восьми часов утра 18 июля. Как пояснили в министерстве, квартиры должны отвечать всем требованиям благоустроенного жилья.

- Площадь квартиры без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров, - добавили в пресс-службе.

В аукционе могут участвовать как физические, так и юридические лица. Напомним, с начала текущего года было приобретено уже 47 квартир для детей, оставшихся без родителей. До января планируется купить еще 80.

ИСТОЧНИК KP.RU