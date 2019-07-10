Игровой комплекс на Молодежном проспекте оборудуют интернетом и системой видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-10T11:15:14+03:00

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На Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде сейчас ведутся работы по реализации проекта по установке игрового комплекса. Сейчас там установлено 420 погонных метров бортового камня, а также выполнено уплотнение грунта.

По словам представителя подрядчика, работы ведутся по графику: если погода не испортится, после 10 июля на объекте начнут заливать бетон и укладывать брусчатку. Кроме того, игровой комплекс будет оборудован высокоскоростным интернетом и системой видеонаблюдения. Необходимый кабель уже начали укладывать, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Также на территории комплекса в ближайшее время будут установлены светильники, а после этого рабочие будут заниматься современными светодиодными прожекторами.

Напомним, на реализацию проекта были выделены 36,4 миллионов рублей. Кстати, на территории комплекса будут посажены деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU