2019-07-10T09:44:16+03:00
Общество

Злобин: «Нижегородцы сдали ЕГЭ лучше, чем в целом по России»

По физике школьники почти на 7% превысили общероссийские показатели
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин подвел итоги Единого государственного экзамена-2019. По его словам, результаты у выпускников нижегородских школ оказались выше, чем в целом по России.

- По отдельным предметам итоги нас очень порадовали. Так, самый высокий результат учащиеся показали по физике, почти на 7% превысив общероссийские показатели, - подчеркнул Злобин.

Выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, кстати, тоже стало больше. В 2019 году их оказалось 173 человека, а в 2018 году было 142.

От 90 до 100 баллов в этом году были получены на 3135 экзаменах, 1420 из которых – по русскому языку, а 737 - по математике профильного уровня. Если говорить о профильных предметах, то большинство высокобальных результатов оказались по английскому языку, физике и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
На месте аварийных домов в Арзамасе построят Центр культурного развития
Игровой комплекс на Молодежном проспекте оборудуют интернетом и системой видеонаблюдения
184 квадрокоптера на 5,3 миллиона рублей закупят для нижегородских школ
Более 400 нижегородских школ будут подключены к интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Удмуртская Республика будет перенимать нижегородский опыт внедрения бережливых технологий
В Нижегородской области озвучат имена прошедших в очный этап отбора кандидатов на пост главы минздрава
Фестиваль военно-исторической реконструкции пройдет в Нижнем Новгороде
Житель Тонкинского района набросился на местного чиновника
Нижний Новгород может стать столицей всемирных игр ТАФИСА-2024
МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области в ближайшие часы
Мотоциклист госпитализирован с переломами обеих ног в Балахне
Нижегородский «кибертренер» заинтересовал Федерацию прыжков на лыжах с трамплина
Нижегородская область заинтересовала Ханты-Мансийский автономный округ суднами на воздушной подушке
«Нижегородэлектротранс» заявил об увеличении средней скорости передвижения троллейбусов № 13 и 31
Около 30 музыкальных групп выступят на фестивале «Нижегородский чернозем - 2019»
АО «Теплоэнерго» заменило более 30 км трубопроводов с начала ремонтной кампании
Роспотребнадзор окажет правовую помощь пассажирам, не попавшим на самолет Нижний Новгород - Сочи
Нижегородским супружеским парам вручили медали «За любовь и верность»
В Нижегородской области заработала общевузовская платформа для абитуриентов Study Volga
НПАТ: Нижегородцы стали больше ездить на общественном транспорте после появления «выделенки» на Гагарина
Токсичной свалкой в Павлове заинтересовался следственный комитет