Злобин: «Нижегородцы сдали ЕГЭ лучше, чем в целом по России»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-10T09:44:16+03:00

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Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин подвел итоги Единого государственного экзамена-2019. По его словам, результаты у выпускников нижегородских школ оказались выше, чем в целом по России.

- По отдельным предметам итоги нас очень порадовали. Так, самый высокий результат учащиеся показали по физике, почти на 7% превысив общероссийские показатели, - подчеркнул Злобин.

Выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, кстати, тоже стало больше. В 2019 году их оказалось 173 человека, а в 2018 году было 142.

От 90 до 100 баллов в этом году были получены на 3135 экзаменах, 1420 из которых – по русскому языку, а 737 - по математике профильного уровня. Если говорить о профильных предметах, то большинство высокобальных результатов оказались по английскому языку, физике и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU