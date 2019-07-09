АО «Теплоэнерго» заменило более 30 км трубопроводов с начала ремонтной кампании

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-09T12:59:25+03:00

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С начала ремонтной кампании АО «Теплоэнерго» заменило более 30 км трубопроводов, сообщил гендиректор предприятия Илья Халтурин по итогам проверки капремонта на улице Генерала Зимина между домами № 30 и 75.

К теплотрассе на улице Зимина подключены около 80 потребителей: жилые дома, магазины и учебные заведения. Ремонтные работы продлятся до 31 августа, а после территория будет благоустроена.

Гендиректор Теплоэнерго уточнил, что в текущем году компания реализует серьезную программу по замене тепловых сетей. В рамках нее запланирована замена более сотни километров общей протяженности тепловых сетей. Это, по словам Халтурина, самый большой объем за последние несколько лет.

- На сегодняшний день треть работ позади, задействованы как собственные ремонтные бригады, так и подрядные организации, - заявил эксперт.

Добавим, что ремонт также ведется на 56 зданиях котельных и центральных тепловых пунктах. Сейчас активная деятельность завернута на 22 объектах.

Основные ремонтные работы планируется закончить до середины сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU