2019-07-05T18:13:08+03:00
Общество

На мосту через реку Гремячка в Воротынском районе пройдут профилактические работы

Работы продлятся с 8 по 11 июля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 8 по 11 июля на мосту через реку Гремячка в Воротынском районе пройдут профилактические работы. В рамках гарантийных работ планируется проверить конструктивные элементы моста и восстановить покрытие в зоне деформационных швов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

- На период профилактических работ движение транспорта будет организовано по двум полосам вместо трех, - говорится в сообщении. – При этом максимальная скорость движения составит 40 километров в час. В связи со сложившейся ситуацией ФКУ Упрдор просит автомобилистов с пониманием отнестись к этим временным неудобствам и следовать установленной схеме движения.

Напомним, этот мост на 552 километре федеральной трассы М-7 «Волга» был отремонтирован еще в 2018 году. Однако в рамках гарантийных обязательств подрядная организация должна проверить конструктивные элементы моста и восстановить покрытие в тех местах, где расположены деформационные швы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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