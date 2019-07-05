2019-07-05T17:48:25+03:00
Общество

Число жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области сократилось на 40%

Жилищной инспекцией с начала года проведено 519 рейдов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С начала года сотрудниками государственной жилищной инспекции в Нижегородской области было проведено 519 рейдов по контейнерным площадкам. При этом за последний месяц число жалоб нижегородцев на проблемы с вывозом мусора и содержанием контейнерных площадок снизилось на 40%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы проработали график вывоза мусора, подстроили его под пожелания жителей. Также водители мусоровозов делают фотографии контейнерных площадок до и после вывоза мусора. Это позволяет нам самим контролировать ситуацию и если необходимо корректировать свою работу,- отметил начальник отдела контроля качества регионального оператора Александр Прошунин.

В целом по Нижегородской области количество жалоб на проблемы с вывозом мусора и содержанием контейнерных площадок снизилось на 40% Если в мае в жилищную инспекцию поступило 286 жалоб от жителей, то в июне – всего 174.

ИСТОЧНИК KP.RU

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