Три человека пострадали в ДТП в Богородском районе

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-01T09:58:02+03:00

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Серьезная авария произошла ночью 30 июня на 410 километре автодороги Ряжск – Касимов в Богородском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Примерно в 00:10 30 июня 39-летний водитель автомобиля Ауди не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Киа, - говорится в сообщении. – В результате аварии пострадали три человека: сам водитель автомобиля «Ауди» и двое пассажиров автомобиля «Киа». Сам водитель после оказания необходимой медицинской помощи с переломом ребер и ушибом грудной клетки был отпущен домой. Одного из пассажиров – 31-летнего мужчину – также отпустили после оказания медицинской помощи. В больнице сейчас остается только 34-летняя пассажирка автомобиля «Киа».

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Окончательные причины происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU