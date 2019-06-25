2019-06-25T10:48:41+03:00
Общество

Нижегородские врачи исправили тяжелую деформацию стоп у 26-летней девушки

Пять лет назад она упала с четвертого этажа и получила перелом позвоночника
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В университетскую клинику Приволжского медуниверситета с тяжелой нейрогенной деформацией обеих стоп поступила 26-летняя девушка из Дзержинска. Пять лет назад она упала с четвертого этажа и получила перелом позвоночника.

Спустя несколько лет врачам удалось добиться сращения перелома позвоночника, однако у девушки отсутствовали движения в голеностопных суставах и суставах стопы. После того, как медики ПИМУ провели курс реабилитации, пациентка научилась стоять у кровати в индивидуальной ортопедической обуви. До этого она могла лишь передвигаться в пределах кровати.

- Мы выбрали органосохранный метод лечения, несмотря на очень высокие риски нагноения. В ходе операции удалось устранить деформацию правой стопы, выполнить удаление суставного хряща сразу с двух суставов и зафиксировать голеностоп специальным интрамедуллярным стержнем, - рассказали врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГЖИ оштрафовала регоператоров за плохое содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора
Нижегородские выпускники получили золотые медали
Нижегородцы завоевали три золота, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту
Названы кандидаты от ЛДПР на довыборы в ЗСНО и думу Нижнего Новгорода
«Справедливая Россия» выдвинула Владимира Пияшова на довыборы в ЗСНО
14 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы до конца июня
Пропавший под Балахной 67-летний Михаил Бармин найден живым
496 золотых медалистов будут награждены в нижегородском кремле 25 июня
Нижегородцы смогут наблюдать за капремонтом исторического здания на Пискунова в режиме online
В ожидании 10 миллионов нижегородка перевела мошенникам 469 тысяч рублей
Знакомый в потасовке до смерти забил жителя Пильнинского района
Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 822 тысячи рублей
Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах более 215 миллионов рублей
Здание кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина выставили на продажу за 300 миллионов рублей
Пенсионер из Сарова зарезал своего сына во время драки
Мужчина выманил у бабушки 15 тысяч рублей на привоз пятерых детей из Донбасса
Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на II Европейских играх в Минске
Пенсионерка погибла под колесами маршрутки в Павлове
Три улья с пчелами и дымарь украли у жителя Вадского района
Экосубботник прошел на Волжской набережной в Нижнем Новгороде
«Шел с озера и пропал»: 67-летнего Михаила Бармина разыскивают в Балахне
24-летний нижегородец похитил из ресторана 4 ящика помидоров на их же тележке
Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» прибудет в Нижний Новгород 24 июня