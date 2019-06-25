Нижегородские врачи исправили тяжелую деформацию стоп у 26-летней девушки

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-25T10:48:41+03:00

Пять лет назад она упала с четвертого этажа и получила перелом позвоночника

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В университетскую клинику Приволжского медуниверситета с тяжелой нейрогенной деформацией обеих стоп поступила 26-летняя девушка из Дзержинска. Пять лет назад она упала с четвертого этажа и получила перелом позвоночника.

Спустя несколько лет врачам удалось добиться сращения перелома позвоночника, однако у девушки отсутствовали движения в голеностопных суставах и суставах стопы. После того, как медики ПИМУ провели курс реабилитации, пациентка научилась стоять у кровати в индивидуальной ортопедической обуви. До этого она могла лишь передвигаться в пределах кровати.

- Мы выбрали органосохранный метод лечения, несмотря на очень высокие риски нагноения. В ходе операции удалось устранить деформацию правой стопы, выполнить удаление суставного хряща сразу с двух суставов и зафиксировать голеностоп специальным интрамедуллярным стержнем, - рассказали врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU