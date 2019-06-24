2019-06-24T13:03:10+03:00
Происшествия

Мужчина выманил у бабушки 15 тысяч рублей на привоз пятерых детей из Донбасса

Сейчас полиция ведет поиски мошенника
Василий КРОТОВ
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Утром 16 июня 75-летняя пенсионерка вышла прогуляться рядом со своим домом на проспекте Бусыгина. В это время к ней подскочил неизвестный мужчина и начал слезно умолять дать ему денег.

- Понимаете, у меня пятеро детей на Донбассе, - суетливо объяснял он пенсионерке. – Я здесь, а они там. Мне бы их вызволить оттуда, а денег не хватает. Помогите уж мне, дети же.

Сердобольная старушка так прониклась жалостливой историей. Что отдала не только все те деньги, что были при себе, но и пригласила молодого человека в гости.

- У меня же там еще деньжата есть, - объясняла она ему. – Давай поднимемся и я тебе их отдам.

Всех накоплений у пенсионерки оказалось 15 тысяч рублей. И она тут же, не раздумывая, выложила ему все эти деньги.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Поиски подозреваемого мужчины уже ведутся.

Приметы: на вид 25-30 лет, среднего телосложения. В момент совершения преступления был одет в джинсовую куртку, джинсы, белую футболку. Есть вероятность, что мужчина передвигается на легковом автомобиле черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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