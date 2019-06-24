2019-06-24T12:08:48+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами маршрутки в Павлове

Женщина переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода
Валерия ГРОМОВА
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22 июня 2019 года в Павлове автобус насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня рядом с домом №52Б на Коммунистической улице. Водитель ПАЗика – маршрут №12 – сбил женщину 1946 года рождения.

Согласно информации, пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом. Женщину с тяжелыми травмами доставили в Центральную районную больницу, где через некоторое время она скончалась.

В тот же день в Арзамасе в ДТП погибла еще одна пенсионерка – женщина 1955 года рождения. Она переходила дорогу по «зебре» на улице Ленина, когда ее сбил автомобиль. Водитель скрылся с места аварии. Его личность пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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