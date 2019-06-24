24-летний нижегородец похитил из ресторана 4 ящика помидоров на их же тележке

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-24T10:19:49+03:00

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Около десяти часов вечера 8 июня нападению подвергся один из ресторанов на площади Революции в Нижнем Новгороде. Неизвестный отжал заднюю дверь и проник в служебное помещение. На удивление единственное, чем прельстился воришка в ресторане…это помидоры.

- Неизвестный похитил из ресторана четыре ящика помидоров, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Причем увез он их прямо на тележке, принадлежащей этому же ресторану. Общая сумма ущерба от его действий составила 22,5 тысячи рублей.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 24-летний нижегородец. Задержать его удалось благодаря сотрудникам метрополитена. Ранее он уже был судим по статье «Кража» . На момент совершения преступления он нигде не работал. В настоящее время расследование этого преступления продолжается. Сам задержанный был отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU