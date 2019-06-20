СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-20T11:02:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Гнатюк назначен гендиректором нижегородского Фонда капремонта 20 июня, сообщает пресс-служба облправительства.

На вакантную должность претендовали 13 человек. Они написали квалификационный экзамен, который проходил в виде электронного тестирования. Результаты были подведены в федеральном Минстрое. Удачно с испытанием справились четверо. По результатам собеседования было решено назначить гендиректором Дмитрия Гнатюка.

По словам замглавы региона Андрея Харина, Гнатюк профессионал своего дела, погруженный в работу Фонда.

- И сейчас, как новый руководитель, он должен улучшить работу Фонда с точки зрения качества. Необходимо как можно быстрее проработать и начать реализовывать мероприятия, которые решат накопившиеся проблемы. Кроме того, необходимо активнее привлекать собственников к приемке работ и более жестко контролировать подрядные организации, - отметил чиновник.

Кроме того, назначенец должен лично проехать по всем проблемным домам, встретиться с жителями и понять, что надо сделать в первую очередь.

Сообщалось, что губернатор Глеб Никитин поручил Фонду капремонта повысить исполнение программы ремонта МКД в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU