2019-06-15T11:48:46+03:00
Общество

Гостехнадзор проведет рейд по проверке самоходной техники в Ковернинском районе

На территории района зарегистрировано 925 единиц самоходных машин
Валерия ГРОМОВА
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19 июня 2019 года специалисты Гостехнадзора совместо с сотрудниками полиции проведут рейд по проверке самоходной техники в Ковернинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие проводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при использовании тракторов, самоходных сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин.

По информации, в Ковернинском районе есть 184 населенных пункта, в которых проживают более 18,5 тысяч человек. Там зарегистрировано 925 единиц самоходных машин и прицепов к ним. В прошлом году местные жители получили 195 удостоверений тракториста-машиниста, так как это обязательно требование при эксплуатации самоходных машин.

Напомним, с 3 по 16 июня 2019 года в Нижегородской области проходит операция «Спецтехника». В будни и в выходные дни сотрудники регионального гостехнадзора вместе с инспекторами ГИБДД проверяют состояние самоходных машин и наличие всех необходимых документов у водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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