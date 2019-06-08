Участников ликвидации последствий взрыва на АО «ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске наградили

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-08T16:28:37+03:00

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В пятницу, 7 июня, глава Дзержинска Иван Носков наградил участников ликвидации последствий взрыва на АО «ГосНИИ «Кристалл», который произошел 1 июня. Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

- Благодарю вас от себя лично, от администрации и от всех жителей Дзержинска за достойную слаженную работу, - сказал Иван Носков. - Эта ситуация показала, что вместе мы можем сделать очень много, что мы умеем решать такие проблемы. Слаба богу, что все живы. Наша общая задача – не допускать таких происшествий. Необходимо разобрать все ошибки, которые были, прописать алгоритмы на будущее. Этим вопросом надо заняться.

Также глава города подчеркнул, что дзержинцы сразу же начали помогать и никто не спрашивал, будут ли за это платить – просто предлагали свою помощь.

На сегодняшний день благодарности вручены 16 дзержинцам. Все они руководители различных предприятий в Дзержинске. Однако Иван Носков подчеркнул, что администрация сделает все возможное, чтобы сформировать полный перечень участников ликвидации и впоследствии наградить каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU