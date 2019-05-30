В Дзержинске выбрали подрядчика для капремонта шести памятников архитектуры

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-30T11:42:22+03:00

В краткосрочный план капремонта многоквартирных домов на 2019 год в Дзержинске включены 11 объектов культурного наследия

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Фонд капремонта многоквартирных домов Нижегородской области определил подрядчика, который будет заниматься капитальным ремонтом шести домов, являющихся объектами культурного наследия, в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Результаты конкурса были подведены 27 мая 2019 года, и победителем стало ЗАО «СМУ-77».

Все ОКН, попавшие в план работ, представляют собой многоквартирные жилые дома, жители которых не в состоянии самостоятельно собрать деньги на необходимый дорогостоящий ремонт. Пять зданий расположены на улице Свердлова, еще одно – бывшее общежитие в Учебном переулке, образец конструктивизма начала 1930-х годов.

Всего же в краткосрочный план капремонта МКД на 2019 год в городе химиков включены 11 памятников архитектуры, в которых продолжают жить дзержинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU