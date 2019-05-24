2019-05-24T14:33:17+03:00
Общество

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижегородской области

Зато днем в субботу потеплеет до +19 градусов Цельсия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В ночь на 25 мая 2019 года в Нижегородской области ожидаются сильные заморозки. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

- Ночью 25 мая местами по Нижегородской области и в городе Нижнем Новгороде ожидаются заморозки в воздухе до 0...-2 градусов, на поверхности почвы 0...-3 градусов, - сообщают спасатели.

При этом в среднем температура воздуха ночью составит в среднем +3...+7 градусов – в любом случае не жарко. Зато в субботу днем погода вознаградит нижегородцев за терпение – ко второй половине дня воздух прогреется до +19 градусов Цельсия, а на небе будет сиять солнце.

В воскресенье, 26 мая, будет так же тепло, однако погода испортится – по прогнозам синоптиков, весь день будут лить дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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