2019-05-21T11:51:47+03:00
Общество

Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы имени Семашко

Новый руководитель будет избран после проведения конкурсных процедур
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Исполняющим обязанности главного врача больницы имени Семашко назначен Николай Миронов. Об этом стало известно в ходе совещания с руководством больницы, состоявшегося 21 мая 2019 года в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- Перед нами стоят серьезные задачи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Их эффективного решения требует от нас губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Больница имени Семашко является одним из опорных лечебных учреждений региона. Надеемся, что новый грамотный и энергичный руководитель больницы справится с этими задачами, а прежний руководитель поддержит его и поделится своим бесценным опытом, - отметил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

Новый руководитель лечебного учреждения будет избран после проведения конкурсных процедур, о которых будет объявлено в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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