В Нижегородской области проходит финал «Президентских спортивных игр»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-19T11:46:43+03:00

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На стадионе «Спартак» в Нижегородской области проходит финальный этап соревнований в рамках регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В этих соревнованиях принимают участие восемь команд общеобразовательных учреждений Нижегородской области, - говорится в сообщении. – В ходе соревнований участников ждет бег на 30 метров и 800 метров, метание мяча, прыжок в длину и с разбега, легкоатлетические эстафеты, баскетбол и многие другие испытания.

Напомним, Всероссийские спортивные игры школьников проводятся с 2010 года. В них ежегодно участвуют сборные команды общеобразовательных учреждений. Ежегодно на старт выходят больше 100 тысяч школьников. В этом году их участниками стали школьники 2006-2007 года рождения. По итогам финального этапа определится команда-победитель, которая будет представлять Нижегородскую область во Всероссийском финале в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU