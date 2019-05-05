Шесть фактов незаконного оборота наркотиков выявили нижегородские полицейские за сутки

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-05T14:54:24+03:00

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За минувшие сутки полицейскими Нижнего Новгорода выявлено шесть фактов незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трое злоумышленников были задержаны в Автозаводском районе. На улице Пермякова полицейские поймали 20-летнего ранее не судимого молодого человека с 17 пакетиками. Кроме того, сотрудниками патрульно-постовой службы были задержаны безработные 23-летний парень и 29-летняя девушка, которые ранее уже были судимы за имущественные преступления. У них также были обнаружены наркотики.

В Советском районе Нижнего Новгорода сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков был задержан 34-летний ранее не судимый нижегородец, у которого при себе имелось психотропное вещество массой 2,424 грамма.

В Сормовском районе у 27-летнего мужчины сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли полимерный пакетик с подозрительным веществом массой 0,248 грамма.

В Ленинском районе сотрудниками вневедомственной охраны был задержан и передан полицейским 46-летний неработающий ранее судимый мужчина, который имел при себе наркотик массой 0,462 грамма.

ИСТОЧНИК KP.RU