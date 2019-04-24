Первые нижегородские призывники отправились к месту службы
В рамках весенней призывной кампании первые нижегородские призывники уже отправились к месту военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Военного комиссариата Нижегородской области.
По данным ведомства, первые 10 нижегородцев уже направлены со сборного пункта в части сухопутных войск вооруженных сил России.
- Всего до конца месяца в войска будет отправлено около 100 нижегородцев, - сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков. - В основном наши призывники будут проходить службу в воинских частях Западного военного округа.
Как сообщают представители комиссариата, перед отправкой все призывники были обеспечены всем необходимым на время следования к месту дислокации воинских частей.
ИСТОЧНИК KP.RU