Первые нижегородские призывники отправились к месту службы

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-24T13:09:04+03:00

До конца месяца в войска будут направлены около 100 нижегородцев

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В рамках весенней призывной кампании первые нижегородские призывники уже отправились к месту военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Военного комиссариата Нижегородской области.

По данным ведомства, первые 10 нижегородцев уже направлены со сборного пункта в части сухопутных войск вооруженных сил России.

- Всего до конца месяца в войска будет отправлено около 100 нижегородцев, - сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков. - В основном наши призывники будут проходить службу в воинских частях Западного военного округа.

Как сообщают представители комиссариата, перед отправкой все призывники были обеспечены всем необходимым на время следования к месту дислокации воинских частей.

ИСТОЧНИК KP.RU