Акция «Дети России-2019» стартовала на территории Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-18T12:17:11+03:00

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В Нижегородской области стартовала межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России - 2019», которая будет проходить с 17 по 26 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В рамках этой акции жители Нижнего Новгорода и области могут позвонить и сообщить о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Сделать это можно круглосуточно по телефонам дежурных частей ОВД или по каналу связи «02».

Кроме того, полицейские проведут проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики, также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений. Также в образовательных организациях региона будет организована разъяснительная работа с детьми и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU