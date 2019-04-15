2019-04-15T13:11:00+03:00
Общество

В Нижегородской области пройдет военно-тактическая игра «Удар 2019»

Более 2000 участников и 20 единиц военной техники сразятся на военном полигоне в Володарском районе
Юлия ДАНЧЕНКО
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В субботу, 20 апреля 2019 года, при поддержке Министерства обороны РФ в Нижегородской области пройдет одна из самых крупных в России военно-тактических игр «Удар 2019». Об этом сообщил штаб «Юнармии» в Нижегородской области.

Все состязания будут проходить на военном полигоне в Володарском районе. Участниками военно-тактической игры станут более двух тысяч человек и 20 единиц военной техники. Помимо представителей Нижегородской области, в мероприятии примут участие игроки Московской, Тульской, Самарской, Саратовской, Владимирской, Оренбургской, Пензенской, Ярославской областей, из республик Марий Эл, Татарстан, Чувашия и других регионов.

В это же время состоятся торжественный прием детей в ряды «Юнармии», уроки мужества, военно-тактическая игра «Лазертаг», огневой рубеж со стрельбой из пневматических пистолетов и винтовок, мастер-класс по топографии, ориентированию и основам выживания в условиях дикой природы, выставка образцов военной техники, выступление ВИА военно-патриотического направления, показательное выступление юнармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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