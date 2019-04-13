2019-04-13T19:09:37+03:00
Общество

ФК «Нижний Новгород» проиграл ФК «Ротор»

Игра закончилась со счетом 1:3
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сегодняшний матч между ФК «Нижний Новгород» и ФК «ротор» ждали многие нижегородские болельщики. Однако вместо победного веселья, их ждало разочарование – матч закончился со счетом 1:3 в пользу волгоградцев. Об этом говорится на официальной страничке нижегородского клуба.

При этом «Нижний Новгород» сразу взяли быка за рога. На 15 минуте матча болещиков порадовал дальний удар Руслана Абазова. Мяч отскочил от земли и залетел между ног Лобанцева. Счет был открыт – 1:0.

Но ликовали нижегородцы недолго. Через минуту, после прострела Пискунова справа Муллин забивает в касание - 1:1.

Почти весь второй тайм шла борьба, однако до голов дело не доходило. И только на 56 минуте Муллин отправил мяч в наши ворота. Не успели болельщики отойти от этого удара, как через две минуты мяч снова оказался в воротах «Нижнего Новгорода» - не уследили наши футболисты за Артемом Поповым.

В результате матч закончился со счетом 1:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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