Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-13T11:18:53+03:00

Святыня будет находится в городе до 19 апреля

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По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижний Новгород прибыла икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей. Об этом сообщает нижегородская митрополия.

Увидеть и поклониться святыне можно в храме в честь Собора Пресвятой Богородицы на улице Рождественская, дом №34. Ежедневно перед иконой будут совершаться молебны. Происходить это будет дважды в день - в 9.00 и в 16.30.

Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей пробудет в Нижнем Новгороде до 19 апреля. После чего святыня отправится обратно в храм в честь святого равноапостольного князя Владимира, расположенном в деревне Сартаково Богородского района Нижегородской области.

Напомним, Владимир Путин принял личное участие в создании главного храма вооруженных сил России. Президент пожертвовал деньги на написание главной иконы иконостаса строящегося собора.

ИСТОЧНИК KP.RU