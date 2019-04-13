Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в Нижний Новгород
По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижний Новгород прибыла икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей. Об этом сообщает нижегородская митрополия.
Увидеть и поклониться святыне можно в храме в честь Собора Пресвятой Богородицы на улице Рождественская, дом №34. Ежедневно перед иконой будут совершаться молебны. Происходить это будет дважды в день - в 9.00 и в 16.30.
Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей пробудет в Нижнем Новгороде до 19 апреля. После чего святыня отправится обратно в храм в честь святого равноапостольного князя Владимира, расположенном в деревне Сартаково Богородского района Нижегородской области.
Напомним, Владимир Путин принял личное участие в создании главного храма вооруженных сил России. Президент пожертвовал деньги на написание главной иконы иконостаса строящегося собора.
ИСТОЧНИК KP.RU