Три тысячи новых рабочих мест планируется создать на Выксунском металлургическом заводе

СЕГОДНЯ 18:27 2019-04-12T18:30:53+03:00

Евгений Люлин поучаствовал в церемонии вручения наград и премий Фонда им. Ивана и Андрея Баташевых в Выксе

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В течение трех лет на Выксунском металлургическом заводе планируется создать три тысячи новых рабочих мест, заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин на церемонии вручения лучшим сотрудникам ОМК наград и премий Фонда им. Ивана и Андрея Баташевых.

Вице-губернатор отметил, что за последнюю четверть века завод в разы увеличил объем производства, освоил новые виды продукции и останавливаться на этом не планирует.

- Мы с руководством ОМК обсудили новую инвестиционную программу АО «ВМЗ», которая предполагает вложение порядка 160 млрд рублей инвестиций, расширение производства. Подчеркну, что в результате реализации этого проекта планируется создать около трех новых высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, - заявил чиновник.

В свою очередь директор предприятия Александр Барыков рассказал, что за последние 20 лет ОМК инвестировала в развитие заводе свыше 5 млрд долларов.

- Немаловажно, что все инвестиционные начинания ОМК в Выксе всегда находят поддержку у правительства Нижегородской области, - добавил специалист.

Между тем ВМЗ - не единственное предприятие, планирующее начать масштабные инвестиционные программы. Например, недавно обсуждался новый инвестпроект «ЛУКОЙЛ» с объемом инвестиций 80 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2018 года комиссия при Минпромторге РФ одобрила строительство завода по производству одноразовых шприцев. Глава региона Глеб Никитин тогда уточнил, что предприятие разместится в районе поселка Неклюдово. С вводом объекта будет создано более 500 рабочих мест.

Сообщалось также о планируемом создании производств новых колесных транспортных средств на ГАЗе. В течение лет «Группа ГАЗ» проинвестирует более 20 млрд рублей в локализацию двигателей, коробки перемены передач и системы управления.

ИСТОЧНИК KP.RU