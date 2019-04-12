2019-04-12T10:24:29+03:00
Происшествия

Нижегородские полицейские задержали угонщика автомобиля

По словам самого угонщика, он взял машину друга покататься
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородские полицейские по горячим следам задержали угонщика автомобиля в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, сообщение об угоне отечественного автомобиля поступило от жителя села Богоявление утром 6 апреля. В тот же день этот автомобиль был замечен на автодороге в районе села Ильино-Заборское в Семеновском районе.

Как оказалось, за рулем находился пьяный 34-летний житель деревни Богоявление. В связи с этим в отношении него было возбуждено административное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Когда его доставили в районный отдел полиции, выяснилось, что потерпевший хорошо знаком с похитителем. Задержанный признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял без разрешения машину своего товарища покататься.

Тем не менее, за свой поступок ему грозит уголовная ответственность – сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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