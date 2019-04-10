На Нижегородскую область надвигается гроза

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-10T15:51:00+03:00

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В ближайшие три часа в Нижегородской области ожидается гроза. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Могут обрываться провода, а также возможны нарушения в работе ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн, не стоять у окон и дверей и не касаться водопроводных кранов. Кроме того, нужно отключить бытовые приборы и не пользоваться телефонами.

- Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, - напомнили в ведомстве.

Также нельзя купаться во время грозы и избегать пробежек, езды на велосипеде или мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU