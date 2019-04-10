2019-04-10T15:51:00+03:00
Общество

На Нижегородскую область надвигается гроза

ГУ МЧС России рекомендует жителям держаться подальше от электропроводки
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие три часа в Нижегородской области ожидается гроза. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Могут обрываться провода, а также возможны нарушения в работе ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн, не стоять у окон и дверей и не касаться водопроводных кранов. Кроме того, нужно отключить бытовые приборы и не пользоваться телефонами.

- Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, - напомнили в ведомстве.

Также нельзя купаться во время грозы и избегать пробежек, езды на велосипеде или мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Батарейки будут принимать в 35 пунктах сбора вторсырья в Нижнем Новгороде к концу года
Чемпионат ПФО по регби-7 состоится в Дзержинске
Нижегородский минтранс и «Единая Россия» провели обучение контролеров по теме ремонта дорог
Новый рейс «Электричка+Автобус» запустят из Нижнего Новгорода до Ветлуги
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет
РАН рассмотрит альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода по инициативе правительства региона
Пятиклассник попал под колеса «Мерседеса» в Сормове
Проект «Родительский контроль» будет работать в Дзержинске
Две нижегородки пострадали на пожарах 9 апреля
16-летний Никита Кучинский пропал в Дзержинске пять дней назад
Житель Сарова предстанет перед судом за мошенничество в сфере строительства
Нижний Новгород может стать пилотным городом для внедрения фандоматов
Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде 10 апреля: время и список улиц
БК «НН» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче
Новые центры помощи больным с хронической сердечной недостаточностью появятся в Нижегородской области
Мызинский мост могут временно закрыть для личного транспорта
Глеб Никитин: «Фестиваль INTERVALS уже вызвал большой интерес нижегородцев»
Глеб Никитин: «Специалисты, готовые переехать в районы, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий»
В Нижнем Новгороде временно изменится движение трамвая №2
Семерых интернет-мошенников задержали в Нижнем Новгороде
Более 40 игровых автоматов изъяли на цокольном этаже дома на улице Белинского